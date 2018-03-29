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Следком занялся бизнесвумен, не платившей зарплату своим работникам
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Следком занялся бизнесвумен, не платившей зарплату своим работникам 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Испугавшись ответственности, коммерсант выплатила деньги работникам, избежав уголовного преследования.
В Петрозаводске Следственным комитетом закончено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия. Женщину обвиняли в невыплате зарплаты своим работникам.
По версии следствия, в период с июня 2016 по январь 2017 года бизнесвумен не платила двоим своим сотрудникам, задолжав в общей сложности более 66 тысяч рублей. При этом деньги у нее были, но директор направила их на получение коммерческой выгоды.
Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела директор признала свою вину, учитывая, что она впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместила работникам предприятия материальный ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
— рассказали в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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