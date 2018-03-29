Ещё
В Ростовской области задержали мужчину, напавшего с ножом на подростков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области задержали мужчину, напавшего с ножом на подростков 

РИА Новости 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на подростков с ножом в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"В настоящее время подозреваемый задержан по горячим следам. Проводится проверка", — сказал собеседник.
Ранее на новостном портале DonDay появилась информация, что 28 марта неизвестный в Шахтах напал с ножом на подростков. По информации сайта, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, порезал лицо и руки 16-летней девушки, а также руки юноши, который бросился ее защищать. Сообщается, что девушка госпитализирована, молодой человек от госпитализации отказался.
РИА Новости: последние новости
Полковник Максименко отверг все обвинения и заявил о провокации В Хабаровском крае ребенок утонул в подземном резервуаре В Приамурье осудили мужчину, ударившего ногой в живот женщину-полицейского
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»57
В последний раз24
Для россиян предложили ввести новый вид наказания150
Британию встревожила российская «Мертвая рука»412
Чиновников наказали за банкет в день траура126
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение