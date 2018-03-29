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В КБР мужчина похитил и скинул с 5 этажа несовершеннолетнюю знакомую
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В КБР мужчина похитил и скинул с 5 этажа несовершеннолетнюю знакомую 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Расследование громкого уголовного дела о похищении и покушении на убийство несовершеннолетней девушки завершилось в Эльбрусском районе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
По версии следователей с марта 2015 года 30-летний житель КБР вступал в половую связь с 15-летней девочкой-подростком. Об этом правоохранителям стало известно в ходе расследования кражи.
Против мужчины возбудили уголовное дело, но он решил заставить потерпевшую изменить показания. Преступник похитил девушку, привез к себе домой в Тырнауз и запер дверь. Под угрозой насилия он заставлял школьницу не свидетельствовать против него, однако она отказалась.
Злоумышленник ударил ее по голове, она потеряла сознание. Преступник решил скинуть девушку с балкона, инсценируя суицид.
С множественными тяжелыми травмами жертва похитителя была доставлена в больницу.
Против жителя Эльбрусского района возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, совершенное с применением насилия», и «Покушение на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление».
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