В КБР мужчина похитил и скинул с 5 этажа несовершеннолетнюю знакомую

Расследование громкого уголовного дела о похищении и покушении на убийство несовершеннолетней девушки завершилось в Эльбрусском районе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следователей с марта 2015 года 30-летний житель КБР вступал в половую связь с 15-летней девочкой-подростком. Об этом правоохранителям стало известно в ходе расследования кражи.

Против мужчины возбудили уголовное дело, но он решил заставить потерпевшую изменить показания. Преступник похитил девушку, привез к себе домой в Тырнауз и запер дверь. Под угрозой насилия он заставлял школьницу не свидетельствовать против него, однако она отказалась.

Злоумышленник ударил ее по голове, она потеряла сознание. Преступник решил скинуть девушку с балкона, инсценируя суицид.

С множественными тяжелыми травмами жертва похитителя была доставлена в больницу.

Против жителя Эльбрусского района возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, совершенное с применением насилия», и «Покушение на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление».