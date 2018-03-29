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На территории Пермского края полицейские изъяли свыше килограмма наркотических средств и психотропных веществ
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На территории Пермского края полицейские изъяли свыше килограмма наркотических средств и психотропных веществ 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Пермском крае в рамках оперативно-профилактической операции «Притон» сотрудниками полиции изъято более 1 кг наркотических средств и психотропных веществ. Мероприятие проводилось с целью выявления и пресечения преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В рабочие группы вышли члены казачьих обществ и народных дружин.
В ходе операции полицейские инспектировали порядка 500 мест проведения досуга и иных мест массового пребывания граждан. Правоохранители проверили лиц, ранее судимых за преступления, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотиков, а также состоящих на учете в органах внутренних дел по линии незаконного оборота наркотиков, в том числе несовершеннолетних.
В результате проделанной работы возбуждено более 170 уголовных дел. 4 из них по фактам организации либо содержания наркопритонов. За совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков к административной ответственности привлечено более 150 человек.
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