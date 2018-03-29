Вандалы-рецидивисты через три дня после суда в Урюпинске сожгли могильный крест

Вчера, 28 марта, в полицию Урюпинска с заявлением о краже креста с могилы матери обратилась 59-летняя женщина. Оказалось, что с совершившими преступление вандалами полицейские хорошо знакомы. За три дня до случившегося их осудили за аналогичное преступление.

В конце февраля V1.ru сообщал о том, что двое молодых вандалов из Урюпинского района Волгоградской области вывернули и сожгли могильный крест. По сообщению полицейских, вандалы пошли на преступление от нечего делать. Украв крест, они попросту сожгли его во дворе. В этот раз сломанным крестом они растопили печь.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое 19-летних местных жителей, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Задержанные признались в преступлении.

В полиции V1.ru пояснили, что оба преступника живут рядом с кладбищем, ведут маргинальный образ жизни и нигде не работают. За несколько дней до совершенного преступления им дали условный срок. В правоохранительных органах еще даже не оформили документы. Теперь условным наказанием вандалы-рецидивисты уже не отделаются. Обоим грозит по 5 лет лишения свободы.