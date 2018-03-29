Ещё
Вандалы-рецидивисты через три дня после суда в Урюпинске сожгли могильный крест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вандалы-рецидивисты через три дня после суда в Урюпинске сожгли могильный крест 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Вчера, 28 марта, в полицию Урюпинска с заявлением о краже креста с могилы матери обратилась 59-летняя женщина. Оказалось, что с совершившими преступление вандалами полицейские хорошо знакомы. За три дня до случившегося их осудили за аналогичное преступление.
В конце февраля V1.ru сообщал о том, что двое молодых вандалов из Урюпинского района Волгоградской области вывернули и сожгли могильный крест. По сообщению полицейских, вандалы пошли на преступление от нечего делать. Украв крест, они попросту сожгли его во дворе. В этот раз сломанным крестом они растопили печь.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое 19-летних местных жителей, — рассказали V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Задержанные признались в преступлении.
В полиции V1.ru пояснили, что оба преступника живут рядом с кладбищем, ведут маргинальный образ жизни и нигде не работают. За несколько дней до совершенного преступления им дали условный срок. В правоохранительных органах еще даже не оформили документы. Теперь условным наказанием вандалы-рецидивисты уже не отделаются. Обоим грозит по 5 лет лишения свободы.
v1.ru: последние новости
Заказчика убийства бизнесмена Сергея Брудного везут в Россию Сотрудницы почты под Волгоградом за пять месяцев наворовали семь миллионов рублей Главного следователя Городищенского района осудили за рукоприкладство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»57
В последний раз24
Для россиян предложили ввести новый вид наказания150
Британию встревожила российская «Мертвая рука»412
Чиновников наказали за банкет в день траура126
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение