В Урюпинске полиция задержала кладбищенских вандалов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, 28 марта в полицию обратилась 59-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные сломали и похитили деревянный крест, стоявший на могиле её матери.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних местных жителей. Забрав деревянный крест с кладбища, они принесли его домой к одному из них, распилили и сожгли в печке. К слову, в марте этого года молодые люди были осуждены условно за аналогичное деяние.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.