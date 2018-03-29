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В Урюпинске полиция задержала кладбищенских вандалов
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В Урюпинске полиция задержала кладбищенских вандалов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полиция задержала подозреваемых в повреждении надмогильных сооружений в Урюпинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, 28 марта в полицию обратилась 59-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные сломали и похитили деревянный крест, стоявший на могиле её матери.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних местных жителей. Забрав деревянный крест с кладбища, они принесли его домой к одному из них, распилили и сожгли в печке. К слову, в марте этого года молодые люди были осуждены условно за аналогичное деяние.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.
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