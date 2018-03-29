Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции на арест Савченко

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Позднее адвокаты Савченко подали апелляцию на ее арест.

На судебное заседание под конвоем доставлена Савченко, которую поместили в специальную стеклянную кабину для подозреваемых. Как и на первом судебном заседании, она одета в толстовку с украинским трезубом, выглядит бодрой. Также в суд прибыли адвокаты Савченко, ее мать, сестра и представители государственного обвинения. Кроме того, поддержать Савченко в суд пришли небольшое число ее сторонников.

"Судебное заседание объявляется открытым. Подлежат рассмотрению апелляционные жалобы адвокатов в интересах Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 марта", — сообщил председательствующий судья по делу.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».