В Орловском районе кочегара придавило бревнами: возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ.

По версии следствия, 21 января кочегар котельной в Орловском районе Кировской области приступил к распиловке бревен, уложенных в штабель с примыканием к стене помещения котельной, то есть, нарушил тем самым требования ГОСТа по выполнению таких работ.

В результате произошло раскатывание бревен из штабеля, мужчину придавило к дверям здания. Повреждения, которые получил кочегар, по признаку опасности отнесены к причинившим тяжкий вред здоровью.

«Таким образом, следствие полагает, что сотрудники унитарного предприятия котельной нарушили требования охраны труда, выразившиеся в несоблюдении требований по планировке, обустройству и укладке штабелей, что повлекло раскатывание бревен», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами будет тщательным образом изучена вся документация, инструктажи организации, допрошены все необходимые свидетели, проведен ряд экспертиз, а также установлены ответственные лица предприятия за причиненный тяжкий вред здоровью работнику.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — pbs.com