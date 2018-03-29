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Крупную партию алкоголя конфисковали во Владивостоке
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Крупную партию алкоголя конфисковали во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Попытку незаконного экспорта алкоголя пресекли сотрудники Владивостокской таможни. В трюме корабля обнаружили 434 коробки со спиртными напитками, сообщило ИА PrimaMedia.
Член экипажа северокорейского теплохода «Ryong Yon» купил алкоголь на рынке во Владивостоке. Стоимость 434 коробок с вином, водкой, коньяком и шампанским оценили в один миллион 700 тысяч рублей.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
Таможенная служба Домодедово задержала гражданина Израиля, который попытался перевезти через границу культурную ценность.
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