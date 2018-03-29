В Пинежском районе племянник забил пожилую родственницу до смерти ради 220 тысяч рублей

Чтобы найти преступника, следователям пришлось взять образцы ДНК у всех мужчин деревни в Пинежском районе. Здесь в 2016-м году убили 72-летнюю пенсионерку. Под подозрение попали многие. Женщину ударили по голове на улице, а затем занесли в дом.

— Следователь назначил различные экспертизы, в том числе генетическую, она позволила выявить мужской генотип на верхней одежде убитой. Согласно полученным результатам обнаруженный на одежде убитой биоматериал — племянника. Мужчина заявлял следователю, что долго не виделся с родственницей, но в итоге дал признательные показания, — пояснили в региональном следкоме

По версии следствия, в декабре 2016-го родственник решил украсть деньги у бабушки, но не смог пролезть в окно. Тогда он ударил северянку по голове и занес тело в дом. Обыскав жилище, похитил 220 тысяч рублей и скрылся. 38-летний мужчина свою вину не признал. Сейчас он находится под стражей.