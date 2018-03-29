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В Ноябрьске злоумышленники распространяли наркотики через Telegram
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В Ноябрьске злоумышленники распространяли наркотики через Telegram 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске суд приговорил наркосбытчика к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание ноябрянин будет в колонии строгого режима, — сообщает прокуратура ЯНАО.
Наркотики злоумышленник сбывал через интернет-канал «Telegram». В состав орггруппы он вошел в декабре 2016 года. Среди злоумышленников было четкое распределение функций. У каждого были свои роли «операторов», «мини-складов» и «курьеров-закладчиков». Осужденный выполнял роль «мини-склада» для «курьеров-закладчиков».
В апреле прошлого года по указанию организатора он забрал так называемую синтетику из тайника, перевез на квартиру, расфасовал в свертки и передал путем закладки другому участнику группировки для последующего сбыта приобретателям. Во время очередной передачи наркотика «курьеру-закладчику» его задержали правоохранители.
Всего преступная группа намеревалась сбыть в Ноябрьске 1150 граммов запрещенного вещества. Осужденный активно способствовал раскрытию и расследованию совершенных преступлений. В отношении других участников преступной группы идет предварительное расследование.
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