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На Кубани 20-летний парень устроил пожар во время ограбления магазина
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На Кубани 20-летний парень устроил пожар во время ограбления магазина 

Новая Кубань 49 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. В полицию Староминского района обратился житель поселка Дальнего. Мужчина рассказал, что один из местных магазинов горит.
На место ЧП приехали полицейские и сотрудники экстренных служб. После того, как пожар был потушен, выяснилось, что из магазина исчезли 20 тысяч рублей и 6 пачек сигарет.
По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний парень. Он рассказал, что проник в помещение через окно. Скрываясь, юноша задел телевизор и тот перевернулся, из-за чего и произошло возгорание.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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