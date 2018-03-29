На Кубани 20-летний парень устроил пожар во время ограбления магазина

Краснодар . 29 марта — Новая Кубань. В полицию Староминского района обратился житель поселка Дальнего. Мужчина рассказал, что один из местных магазинов горит.

На место ЧП приехали полицейские и сотрудники экстренных служб. После того, как пожар был потушен, выяснилось, что из магазина исчезли 20 тысяч рублей и 6 пачек сигарет.

По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний парень. Он рассказал, что проник в помещение через окно. Скрываясь, юноша задел телевизор и тот перевернулся, из-за чего и произошло возгорание.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.