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За убийство племянника острович получил 6 лет лишения свободы
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За убийство племянника острович получил 6 лет лишения свободы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Островская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, сообщили в ведомстве.
Решением суда он признан виновным в убийстве.
Суд установил, что вечером 7 мая 2017 года мужчина распивал спиртные напитки со своим племянником.
Затем с ножом в руках подошел к родственнику, сидящему на диване, и нанес ему удар в грудь. От полученной раны мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Приговор вступил в законную силу.
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