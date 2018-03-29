За убийство племянника острович получил 6 лет лишения свободы

Островская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, сообщили в ведомстве.

Решением суда он признан виновным в убийстве.

Суд установил, что вечером 7 мая 2017 года мужчина распивал спиртные напитки со своим племянником.

Затем с ножом в руках подошел к родственнику, сидящему на диване, и нанес ему удар в грудь. От полученной раны мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор вступил в законную силу.