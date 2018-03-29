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Более 8 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрировано в Подмосковье в 2017 г
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Более 8 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрировано в Подмосковье в 2017 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В 2017 году в Подмосковье зарегистрировано свыше 8 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко.
«По итогам 12 месяцев 2017 года в Московской области зарегистрировано 8001 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. При этом половина, 4352 преступления связаны со сбытом наркотических и психотропных веществ, по сравнению с 2016 годом снизилась на 3%», — сказал Охрименко.
По его словам, главными направлениями борьбы с наркопреступностью являются пресечение деятельности нарколабораторий и наркопритонов, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающихся их организацией и вовлечением в наркопотребление.
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