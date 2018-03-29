Более 8 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрировано в Подмосковье в 2017 г

«По итогам 12 месяцев 2017 года в Московской области зарегистрировано 8001 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. При этом половина, 4352 преступления связаны со сбытом наркотических и психотропных веществ, по сравнению с 2016 годом снизилась на 3%», — сказал Охрименко.

По его словам, главными направлениями борьбы с наркопреступностью являются пресечение деятельности нарколабораторий и наркопритонов, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающихся их организацией и вовлечением в наркопотребление.