Израильтянина с драгоценной иконой задержали в аэропорту Домодедово

Накануне в полицию поступил материал от сотрудников таможни. Иностранца подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Перемещение через таможенную границу РФ культурной ценности».

У задержанного изъяли икону Божией Матери с ковчегом «Умягчение злых сердец». В настоящее время ожидаются результаты экспертизы, на основании которых будет принято процессуальное решение.

На данной иконе Богоматерь изображается с семью воткнутыми в сердце мечами. Число семь обозначает полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных в земной жизни.

Ранее стало известно, что Россия поможет восстановить православный монастырь Святой Феклы в сирийской Маалюле. Часть работ по восстановлению монастыря уже завершена.