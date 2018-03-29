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Израильтянина с драгоценной иконой задержали в аэропорту Домодедово
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Израильтянина с драгоценной иконой задержали в аэропорту Домодедово 

360tv.ru 1 час назад
Таможенная служба Домодедово задержала гражданина Израиля, который попытался перевезти через границу культурную ценность. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию поступил материал от сотрудников таможни. Иностранца подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Перемещение через таможенную границу РФ культурной ценности».
У задержанного изъяли икону Божией Матери с ковчегом «Умягчение злых сердец». В настоящее время ожидаются результаты экспертизы, на основании которых будет принято процессуальное решение.
На данной иконе Богоматерь изображается с семью воткнутыми в сердце мечами. Число семь обозначает полноту горя, печали и сердечной боли, испытанных в земной жизни.
Ранее стало известно, что Россия поможет восстановить православный монастырь Святой Феклы в сирийской Маалюле. Часть работ по восстановлению монастыря уже завершена.
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