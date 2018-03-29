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Экс-полицейскому, покушавшемуся на экс-главу УВД Екатеринбурга, сократили срок на 2 месяца
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Экс-полицейскому, покушавшемуся на экс-главу УВД Екатеринбурга, сократили срок на 2 месяца 

ТАСС 1 час назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил приговор экс-полицейскому Олегу Дудко, пытавшемуся убить бывшего начальника УВД по Екатеринбургу Бориса Тимониченко, наказание ему сократили с 13 лет до 12 лет 10 месяцев колонии строго режима, сообщили в среду в пресс-службе областного суда.
Ранее Чкаловский районный суд приговорил Дудко к 13 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.
"По итогам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного Дудко и его защиты суд прекратил уголовное преследование Дудко статье УК РФ «Кража» в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Это повлекло снижение итогового наказания, назначенного судом по совокупности преступлений. Дудко признан виновным по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет 10 месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, приговор вступил в законную силу", — сказали в пресс-службе.
Ранее суд приговорил жителя Свердловской области Игоря Казакова к 4,5 года колонии строго режима за пособничество в покушении на Тимониченко.
Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома. Дудко, по данным следствия, дождался выхода потерпевшего из квартиры и выстрелил из пистолета ему в голову. Затем он скрылся на машине, которой управлял Казаков. Тимониченко выжил, так как ему оперативно была оказана медицинская помощь. Тимониченко с мая 2003 года занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании «Т-Плюс» по безопасности и режиму.
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