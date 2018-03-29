На границе России и Абхазии задержали находившегося в розыске мужчину

По информации погрануправления, мужчину задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Адлер».

"Было установлено, что в отношении 33-летнего мужчины на территории иностранного государства было возбуждено уголовное дело за совершенное разбойное нападение, а на период следственных действий избрана мера пресечения — арест. Однако подозреваемому удалось сбежать из страны", — говорится в сообщении ведомства.