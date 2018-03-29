Более 30 млн рублей украли у «черного инкассатора» в Москве

Сумку с 30 миллионами рублей украли на юго‐востоке Москвы у «черного инкассатора». Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник отметил, что ограбление произошло вечером в среду, 28 марта, неподалеку от торгового центра «Дубровка». Мужчина вышел из торговых рядом, когда на него напали трое вооруженных неизвестных и выхватили из рук сумку, в которой и находились деньги. Как стало известно позднее, пострадавший работал «черным инкассатором»: владельцы магазинов в торговых центрах «Москва» и «Дубровка» платили ему деньги.

Суммарно ущерб оценили почти в 60 миллионов рублей. Пострадавший носил с собой 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов, а также 167 тысяч евро.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Также 28 марта в Москве произошло еще одно крупное ограбление. Пятеро мужчин в камуфляжной одежде ворвались в отделение банка на северо-востоке

Москвы. Преступники вынесли из кредитной организации около 100 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.