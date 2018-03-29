В Приамурье осудили мужчину, ударившего ногой в живот женщину-полицейского

Суд установил, что в начале октября 2017 года на осужденного пожаловалась соседка за то, что мужчина шумит ночью. Когда старший сержант полиции прибыла на место, пьяный осужденный ударил ее ногой в живот.

По данным надзорного ведомства, ранее судимого мужчину признали виновным по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

"Суд при назначении наказания данному гражданину учел признание вины в совершении преступления, ранее судим за совершение преступления небольшой тяжести, и назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии — поселения", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Как уточняет Генпрокуратура РФ, также суд на три года лишил осужденного права «заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами».