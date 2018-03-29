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В Приамурье осудили мужчину, ударившего ногой в живот женщину-полицейского
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В Приамурье осудили мужчину, ударившего ногой в живот женщину-полицейского 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Житель Благовещенска Амурской области, ударивший ногой в живот женщину-полицейского, осужден на 2 года и 1 месяц колонии-поселения, сообщает Генеральная прокуратура РФ в четверг.
Суд установил, что в начале октября 2017 года на осужденного пожаловалась соседка за то, что мужчина шумит ночью. Когда старший сержант полиции прибыла на место, пьяный осужденный ударил ее ногой в живот.
По данным надзорного ведомства, ранее судимого мужчину признали виновным по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
"Суд при назначении наказания данному гражданину учел признание вины в совершении преступления, ранее судим за совершение преступления небольшой тяжести, и назначил наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии — поселения", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Как уточняет Генпрокуратура РФ, также суд на три года лишил осужденного права «заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами».
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