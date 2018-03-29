Rambler&Co выплатит 500 тыс. рублей штрафа за отказ выдать данные пользователя

Холдинг Rambler&Co заплатит 500 тыс. рублей штрафа за отказ предоставить личные данные пользователя Центральному банку , следует из определения Верховного суда об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения коллегией Верховного суда.

20 марта судья Верховного суда Анатолий Першутов постановил отклонить кассационную жалобу компании «Рамблер Интернет Холдинг» на решения судов нижестоящих инстанций о признании законным постановления Банка России, а также о наложении штрафа в размере 500 тыс. рублей.

«В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать», — постановил судья Першутов.

Интернет-компания просила суд «принятые по делу судебные акты отменить, ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения норм материального и процессуального права», отмечается в определении.