Rambler&Co выплатит 500 тыс. рублей штрафа за отказ выдать данные пользователя 

Холдинг Rambler&Co заплатит 500 тыс. рублей штрафа за отказ предоставить личные данные пользователя Центральному банку, следует из определения Верховного суда об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения коллегией Верховного суда.
20 марта судья Верховного суда Анатолий Першутов постановил отклонить кассационную жалобу компании «Рамблер Интернет Холдинг» на решения судов нижестоящих инстанций о признании законным постановления Банка России, а также о наложении штрафа в размере 500 тыс. рублей.
«В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать», — постановил судья Першутов.
Интернет-компания просила суд «принятые по делу судебные акты отменить, ссылаясь на допущенные судами существенные нарушения норм материального и процессуального права», отмечается в определении.
Как следует из материалов дела, ЦБ постановил взыскать с компании 500 тыс. рублей штрафа за отказ предоставить регулятору информацию о пользователе mail.rambler.ru, когда регулятор проводил проверку на предмет возможного манипулирования на рынке ценных бумаг на торгах Московской биржи. Компания пыталась оспорить это решение в 9 арбитражном апелляционном суде, Арбитражном суде Московского округа, и в конце января направила кассационную жалобу в Верховный суд.