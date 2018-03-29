Злоумышленник украл из внедорожника безработного москвича почти 5 миллионов рублей

Кража произошла по адресу: 1-й Труженников переулок, дом 4.

Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, укравшего из салона автомобиля около пяти миллионов рублей.

Вечером 28 марта в полицию обратился безработный мужчина 1975 года рождения с заявлением о краже, которая произошла по адресу: 1-й Труженников переулок, дом 4.

— По словам заявителя, неизвестный разбил стекло задней правой двери в автомашине Range Rover и похитил рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 70 тысяч евро, что по текущему курсу эквивалентно 4,9 миллиона рублей, — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве

По факту кражи возбуждено уголовное дело, отмечает ТАСС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 4 миллиона рублей похитили из инкассаторской машины на севере столицы