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Злоумышленник украл из внедорожника безработного москвича почти 5 миллионов рублей
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Злоумышленник украл из внедорожника безработного москвича почти 5 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Кража произошла по адресу: 1-й Труженников переулок, дом 4.
Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, укравшего из салона автомобиля около пяти миллионов рублей.
Вечером 28 марта в полицию обратился безработный мужчина 1975 года рождения с заявлением о краже, которая произошла по адресу: 1-й Труженников переулок, дом 4.
— По словам заявителя, неизвестный разбил стекло задней правой двери в автомашине Range Rover и похитил рюкзак, в котором находились денежные средства в сумме 70 тысяч евро, что по текущему курсу эквивалентно 4,9 миллиона рублей, — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, отмечает ТАСС.
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