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Умер жилец, взорвавший мурманскую пятиэтажку
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Умер жилец, взорвавший мурманскую пятиэтажку 

Вести.Ru 49 минут назад
В мурманской больнице скончался фигурант уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном доме, который унес жизни троих человек. При этом 19-летний жилец этого дома, который хотел таким образом свести счеты с жизнью, выжил, но был госпитализирован.
Следствие установило, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на то, что он находился в больнице, было вынесено представление о привлечении молодого человека в качестве обвиняемого по данному уголовному делу.
Теперь, когда стало известно о его смерти, в региональном управлении СК сообщают, что расследование дела будет продолжено.
Уже допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы ЧП, проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе посмертная судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого.
Взрыв бытового газа без возгорания произошел в пятиэтажке в Мурманске 20 марта. Из-за него обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи.
Погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом».
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