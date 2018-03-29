«Доброжелатель» предлагал столичному бизнесмену за 3 млн руб. информацию о подготовке его убийства

Столичная полиция разыскивает неизвестного, пытавшегося выманить деньги у предпринимателя за сведения о якобы готовящемся на него заказном убийстве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, днем 28 марта в полицию обратился представитель группы компаний «ПИК» , который заявил, что уже неделю в социальной сети Facebook одному из акционеров поступают сообщения о том, что его «заказали».

«Неизвестный предлагал акционеру информацию о дате, времени и месте покушения в обмен на 3 млн руб. При этом первую часть суммы — 1 млн руб. — было необходимо передать 28 марта», — пояснил источник.

Неизвестный «доброжелатель» назначил встречу в пабе на ул. Красная Пресня, однако по независящим от него обстоятельствам денег не получил, поскольку акционер ГК «ПИК» предпочел уведомить обо всем полицию.