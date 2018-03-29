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«Доброжелатель» предлагал столичному бизнесмену за 3 млн руб. информацию о подготовке его убийства
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«Доброжелатель» предлагал столичному бизнесмену за 3 млн руб. информацию о подготовке его убийства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция разыскивает неизвестного, пытавшегося выманить деньги у предпринимателя за сведения о якобы готовящемся на него заказном убийстве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, днем 28 марта в полицию обратился представитель группы компаний «ПИК», который заявил, что уже неделю в социальной сети Facebook одному из акционеров поступают сообщения о том, что его «заказали».
«Неизвестный предлагал акционеру информацию о дате, времени и месте покушения в обмен на 3 млн руб. При этом первую часть суммы — 1 млн руб. — было необходимо передать 28 марта», — пояснил источник.
Неизвестный «доброжелатель» назначил встречу в пабе на ул. Красная Пресня, однако по независящим от него обстоятельствам денег не получил, поскольку акционер ГК «ПИК» предпочел уведомить обо всем полицию.
В МВД возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, устанавливается личность злоумышленника.
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