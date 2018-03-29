В Саратове расследуется уголовное дело о хищении природного газа на 9 миллионов рублей

В Хвалынском районе было выявлено хищение природного газа путем незаконной врезки в подземный газопровод поселка Возрождение, передает пресс-служба ГУ МВД региона. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По оценкам специалистов, сумма ущерба составила 9 миллионов рублей.

«Природный газ из врезки поступал в котельную через самодельные коммуникации и соответствующее оборудование, скрытое в специальном металлическом контейнере. Таким образом, в течение 6 месяцев из газопровода было похищено более 1500 кубометров газа общей стоимостью около 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Теперь виновникам может грозить до 10 лет лишения свободы.