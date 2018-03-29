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Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 500 тонн нефти из нефтепровода в Самарской области
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Сотрудники ФСБ пресекли хищение более 500 тонн нефти из нефтепровода в Самарской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Самарская газета
САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ выявили в Самарской области подпольный нефтеперерабатывающий завод и пресекли хищение более 500 тонн нефти из магистрального нефтепровода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.
"Сотрудниками УФСБ выявлена несанкционированная врезка в магистральный нефтепровод Нижневартовск — Курган — Куйбышев с криминальным отводом в 2 км на территорию нефтебазы в городе Похвистнево. Обнаружены три емкости с более чем 500 тоннами похищенной нефти, а также автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму свыше 11 млн рублей. Задержаны четыре члена преступной группировки", — говорится в сообщении.
По предварительной оценке, в ходе преступной деятельности группировки с начала 2018 года злоумышленники похитили более 18,5 тыс. тонн нефти, которые реализовали на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. Ориентировочный ущерб превышает 400 млн рублей.
Недалеко от нефтебазы оперативники также обнаружили подпольный нефтеперерабатывающий завод, работавший с существенными нарушениями экологических норм. По оценке специалистов Ростехнадзора, завод мог перерабатывать до 3 тыс. тонн нефти в месяц, а сумма незаконного дохода могла превышать 20 млн рублей.
Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовных дел.
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