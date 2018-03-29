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На Камчатке задержали организаторов казино
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На Камчатке задержали организаторов казино 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали на Камчатке более 20 подозреваемых в организации азартных игр на территории региона. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, незаконная деятельность осуществлялась под видом внебиржевой торговли.
"Сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии проведено 26 обысков в офисных, складских и жилых помещениях, используемых участниками преступного сообщества. Обнаружено и изъято 50 единиц игорного оборудования, денежные средства, комплектующие к игровым терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля, серверное оборудование, черновые записи, бухгалтерская документация, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — сказала она.
По ее словам, они ликвидировали три подпольных игорных заведения, расположенных на территории Камчатского края. «Помещения клубов были оснащены компьютерами с программным обеспечением, имитирующим игровые автоматы. Незаконная деятельность осуществлялась под видом внебиржевой торговли. Преступное сообщество насчитывало более двадцати участников и имело четко организованное распределение ролей и иерархию», — отметила Волк.
Сейчас в отношении задержанных возбудили уголовные дела о незаконной организации азартных игр, а также об организации преступного сообщества.
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