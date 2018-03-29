Следственный комитет проведет прием граждан в Тихвине 

30 марта 2018 года заместитель руководителя следственного отдела по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Денис Евгеньевич Романов проведет прием граждан по вопросам деятельности Следственного комитета.
С 12:00 до 13:00 прием будет осуществляться в здании общежития ООО «Терминал», расположенного по адресу Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Царицыно Озеро,9.
В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.