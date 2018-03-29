В Верхошижемье мужчина получил травмы при попытке ограбить магазин: в больнице он заявил, что на него напали неизвестные

После неудачного покушения на кражу ему придется проходить лечение и отвечать на вопросы следователя.

В пункт полиции «Верхошижемский» поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился мужчина, 1980 года рождения, у которого были множественные порезы.

Пострадавший рассказал медработникам, что на него напали неизвестные и изрезали его. Конечно же, информация об этом была тут же передана в полицию.

Примерно в это же время в пункт полиции поступило сообщение о том, что в магазин по улице Кирова районного центра кто-то пытался проникнуть. Из торгового помещения похищено ничего не было, злоумышленник разбил оконное стекло, а потом почему-то скрылся с места происшествия.

«Как установили сотрудники полиции, никакого нападения на жителя Верхошижемья не было. Ранее судимый неработающий мужчина признался, что хотел похитить товар из магазина, приставил лестницу к окну и хотел залезть внутрь, но упал на стекло, порезался и пошел в больницу», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Проводятся следственные действия.

Фото — agonia-ru.com