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В Башкирии начальник почты присваивала пенсию инвалида
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В Башкирии начальник почты присваивала пенсию инвалида 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Начальник почтового отделения села Ишкарово похитила пенсию присвоила пенсию инвалида, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Женщина должна была организовать доставку пенсии инвалиду 3 группы. Вместо этого она решила присвоить выплаты и подделала его подпись в документе, подтверждающем получение пенсии за 3 месяца. Таким образом, сотрудница почты похитила более 27 тысяч рублей, которые потратила на себя.
Пенсионер заявил о случившемся в полицию.
Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 3 года.
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