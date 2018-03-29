В Калининграде 38-летняя женщина прятала карфентанил в пачке от жвачки 

В Калининграде на улице Минусинской полицейские задержали 38-летнюю женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Отмечается, что информацию о возможной причастности гражданки к осуществлению противоправной деятельности правоохранители получили заранее. В ходе проведения личного досмотра в кармане у злоумышленницы полицейские обнаружили три свертка с порошкообразным веществом. Оно было спрятано в пачке от жевательной резинки. Эксперты заключили, что изъятое является наркотическим средством карфентанил.
Неоднократно судимую горожанку заключили под стражу. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.