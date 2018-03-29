Травмированный мужчина попал в больницу Лыткарина после ссоры со знакомым

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Лыткарине мужчину, который серьезно травмировал своего оппонента в ходе ссоры, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

По его словам, в больницу Лыткарина самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение знакомый пострадавшего», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.