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Травмированный мужчина попал в больницу Лыткарина после ссоры со знакомым
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Травмированный мужчина попал в больницу Лыткарина после ссоры со знакомым 

РИАМО 59 минут назад
Сотрудники полиции задержали в подмосковном Лыткарине мужчину, который серьезно травмировал своего оппонента в ходе ссоры, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в больницу Лыткарина самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение знакомый пострадавшего», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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