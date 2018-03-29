37-летний мужчина чуть не убил мужа коллеги по работе в Канавинском районе

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

Вечером 25 марта в подъезде дома по Московскому шоссе между подозреваемым и потерпевшим произошла драка, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшего. 36-летний мужчина остался жив, благодаря своевременной госпитализации.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший в тот день поссорился с женой из-за того, что она разговаривала по телефону с коллегой. Решив разобраться с предполагаемым соперником, он вызвал его на встречу.

При выяснении отношений мужчины подрались.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что осужден нижегородец, повредивший машину бывшего мужа своей подруги.