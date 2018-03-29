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Экс-глава нижегородского УФНС останется под стражей
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Экс-глава нижегородского УФНС останется под стражей 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Экс-руководитель Управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимир Шелепов останется под стражей до 15 мая. Апелляционная жалоба его адвоката осталась без удовлетворения. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
Напомним, Шелепов был арестован в начале марта в Москве. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Басманным судом было принято решение оставить Шелепова под арестом до 15 мая, однако, его адвокат Олег Целевич 19 марта подал апелляцию.
Как уточнили в пресс-службе Московского городского суда, рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Владимиру Шелепову состоялось вчера, 28 марта. Решение Басманного суда оставлено без изменения.
Напомним, ранее ряд СМИ распространил слухи о смерти Шелепова.
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