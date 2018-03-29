Экс-глава нижегородского УФНС останется под стражей

Напомним, Шелепов был арестован в начале марта в Москве . Ему предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Басманным судом было принято решение оставить Шелепова под арестом до 15 мая, однако, его адвокат Олег Целевич 19 марта подал апелляцию.

Как уточнили в пресс-службе Московского городского суда, рассмотрение апелляционной жалобы об избрании меры пресечения Владимиру Шелепову состоялось вчера, 28 марта. Решение Басманного суда оставлено без изменения.

Напомним, ранее ряд СМИ распространил слухи о смерти Шелепова.