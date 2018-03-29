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В Новороссийке полицейский отказался от взятки от наркомана
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В Новороссийке полицейский отказался от взятки от наркомана 

Новая Кубань 43 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. По факту дачи взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконного бездействия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе южного следственного управления на транспорте.
События разворачивались в Новороссийске.
13 февраля молодой человек был задержан за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В ходе освидетельствования факт нахождения в состоянии наркотического опьянения подтвердился.
Гражданина доставили в отдел полиции для составления материла и привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП Рф.
Нарушитель закона решил откупиться от полицейского. Парень предложил сотруднику 11 тысяч рублей. Правоохранитель от взятки отказался.
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