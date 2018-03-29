Устроивший взрыв бытового газа в Мурманске употреблял наркотики

Подозреваемый во взрыве бытового газа в Мурманске находился под действием наркотиков. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного панельного дома, сообщается на сайте СК РФ по Мурманской области.

По данным следствия, днем 20 марта обвиняемый, находясь в одной из квартир по улице Свердлова умышленно включил конфорки газовой кухонной плиты, перерезал шланг, соединяющий металлическую трубу газопровода с плитой, а затем зажег спичку.

Скопившийся в квартире бытовой газ быстро воспламенился, в результате чего произошел взрыв.

19-летний

виновник происшествия попал в больницу в тяжелом состоянии. Он скончался в реанимации, передает сайт «Утро.ру».

На месте погибли два человека — мужчина, 1969 года рождения, и женщина, 1999 года рождения, еще один мужчина, 1983 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний, оказана медицинская помощь

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Экспертиза показала, что обвиняемый во время совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, в том числе умышленное повреждение чужого имущества.

По данным сайта «Дни.ру», в результате ЧП обрушилась часть кровли, а также перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи.