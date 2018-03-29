Жительница Арзамаса оштрафована за кражу подарков у детей

фото pixabay.com/Жительница Арзамаса оштрафована за кражу подарков у детейАрзамасский городской суд вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, заведомо ложный донос.

В декабре прошлого года в городской отдел полиции обратилась девушка с заявлением о грабеже. Она рассказала, что несколько дней назад в подъезде дома по ул. Калинина на нее напали трое неизвестных мужчин и похитили сумку с денежными средствами в размере порядка 6000 рублей. Деньги были получены ею от родителей учеников одной из образовательных школ города на нужды класса и приобретение новогодних подарков.

При обращении в полицию заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

Стражи порядка провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых факт совершения в отношении девушки противоправного деяния не подтвердился. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос). В ходе следствия женщина призналась, что деньги потратила по своему усмотрению и поэтому решила заявить о совершенном в отношении нее грабеже.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей