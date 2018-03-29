Жителей Приморского края осудят за дерзкий угон автомобиля 

Преступники избили таксиста и забрали его машину в Приморском крае. В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело, сообщило ИА Primamedia.
Пострадавший сообщил сотрудникам полиции об угоне автомобиля в Приморском крае. Нетрезвые жители поселка городского типа Кавалерово избили водителя, отобрали Nissan AD и банковскую карту. Позже таксисту удалось убежать.
Правоохранители задержали ранее судимых мужчин в возрасте 30 и 18 лет. Преступники объяснили поступок желанием съездить в Уссурийск. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.