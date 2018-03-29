Молодого мужчину избили и ограбили около бара в Петрозаводске

Подозреваемый в преступлении рассказал оперативникам свою версию произошедшего на Древлянке.

В полицию с заявлением обратился 24-летний житель микрорайона Древлянка. Он сообщил, что неизвестный мужчина избил его, а также у него пропал мобильный телефон. Материальный ущерб заявитель оценил в 12 000 рублей.

Выяснилось, что потерпевший в ночь преступления отдыхал в одном из баров города. Там у него возник конфликт с другим посетителем, в результате чего завязалась драка. После нее и было обнаружено исчезновение гаджета.

Полицейские установили человека, с которым потерпевший выяснял отношения на кулаках. Им оказался ранее судимый 40-летний петрозаводчанин. Полицейским он рассказал свою версию произошедшего.

В тот вечер он отдыхал в кафе вместе с сожительницей. В какой-то момент к ней начал приставать молодой мужчина. Когда этот поклонник вышел на улицу, мужчина догнал его и несколько раз ударил. Затем он увидел, что из кармана оппонента выпал телефон, который подозреваемый решил забрать. Вскоре гаджет был продан посетителю кафе за 500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.