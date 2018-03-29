Более 8 г амфетамина изъяли у жителя Орехово‑Зуева

В подмосковном Орехово-Зуеве полицейские задержали местного жителя, у которого изъяли более 8 граммов амфетамина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству официальный представитель МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

По данным агентства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов в проезде Боевой Дружины Орехово-Зуева сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орехово-Зуевское» задержали и доставили в полицию 28-летнего местного жителя. В ходе досмотра у мужчины изъяли сверток из полимерного материала с веществом светлого цвета.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое является наркотическим средством — амфетамином массой более 8 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»», — сказал полицейский.

По его словам, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.