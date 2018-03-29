Мужчина убил семью и выложил их фото в сеть с подписью «Все пропало»

По версии следствия, супруги повздорили, подрались и упали на дочь, которая задохнулась под двумя взрослыми. После этого 55‐летний Эльхаджи Диоп убил и жену. Фотографии мертвой семьи он выложил в Facebook. Об этом сообщил сайт телеканала Life.

О двойном убийстве сообщила в полицию племянница Эльхаджи. Именно она первая увидела снимки в Facebook. Под ними убийца написал: «Посмотрите, что Бог сделал со мной. Прекрасная семья. Все пропало».

Жестокое убийство было совершено еще два года назад. Мужчину признали виновным только сейчас. Следствие выяснило, что перед трагической ссорой в семье накопились серьезные финансовые проблемы. Когда случилась трагедия, мужчина попытался свести счеты с жизнью, но ему помешали довести задуманное до конца оперативно прибывшие на место трагедии полицейские.

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