Передачу в колонию наркотиков и психотропных веществ пресекли на Дону 

Передачу в колонию партии наркотиков и психотропных веществ пресекли сотрудники ГУФСИН РФ по Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 29 марта около ограждения колонии №14 Новочеркасска были задержаны два человека.
В рюкзаке одного из них обнаружено 16 свертков с растительной массой зеленого цвета (предположительно, наркотического содержания) весом около 20 гр. и 3904 капсул, содержащих наркотические и психотропные вещества.
В отношении задержанных составлен протокол об административном задержании. Граждане и изъятые у них вещества переданы сотрудникам правоохранительных органов.