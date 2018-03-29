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Передачу в колонию наркотиков и психотропных веществ пресекли на Дону
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Передачу в колонию наркотиков и психотропных веществ пресекли на Дону 

АиФ Ростов 59 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Передачу в колонию партии наркотиков и психотропных веществ пресекли сотрудники ГУФСИН РФ по Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 29 марта около ограждения колонии №14 Новочеркасска были задержаны два человека.
В рюкзаке одного из них обнаружено 16 свертков с растительной массой зеленого цвета (предположительно, наркотического содержания) весом около 20 гр. и 3904 капсул, содержащих наркотические и психотропные вещества.
В отношении задержанных составлен протокол об административном задержании. Граждане и изъятые у них вещества переданы сотрудникам правоохранительных органов.
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