Передачу в колонию наркотиков и психотропных веществ пресекли на Дону

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 29 марта около ограждения колонии №14 Новочеркасска были задержаны два человека.

В рюкзаке одного из них обнаружено 16 свертков с растительной массой зеленого цвета (предположительно, наркотического содержания) весом около 20 гр. и 3904 капсул, содержащих наркотические и психотропные вещества.