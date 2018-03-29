Жители Дагестана в 2017 году сдали в полицию 11 тыс. боеприпасов, 165 единиц оружия и 56 кг взрывчатки 

Жители Дагестана по итогам 2017 года добровольно выдали правоохранительным органам 11 тысяч боеприпасов и 165 единиц оружия. МВД региона предлагает продлить соответствующую программу до конца 2018 года.
«В рамках операции «Оружие — выкуп» жители Дагестана за 2017 год добровольно выдали 165 единиц оружия, 11 тысяч боеприпасов, 56 килограммов взрывчатых веществ», — сообщил на сессии республиканского парламента глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов,
Министр попросил парламент региона продлить действие этой программы и на 2018 год, в объем выделяемых на нее средств увеличить с 3 миллионов рублей (как было в 2017 году) до 5 миллионов рублей, сообщает ТАСС.