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Чиновнику, попавшемуся на взятке в полмиллиона рублей, не смягчили приговор
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Чиновнику, попавшемуся на взятке в полмиллиона рублей, не смягчили приговор 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области Александр Тарасов не смог обжаловать приговор суда, мужчина лишился свободы на ближайшие восемь лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима. Кроме того, бывшему чиновнику предстоит выплатить штраф в пять миллионов рублей. Суд также запретил ему занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет.
Напомним, мужчина попался в 2016 году на получении взятки в полмиллиона рублей от приятеля. Экс-чиновник обещал тому назначить его на пост главы МУП «ЖКХ Городищенского района Волгоградской области». Свою вину он в этом не признал и даже попытался обжаловать приговор суда первой инстанции. Однако областной суд встал на сторону коллег, приняв во внимание также и мнение гособвинения. Теперь приговор в отношении Тарасова вступил в законную силу.
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