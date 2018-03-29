В Соликамске осудят жителя Коми, который разграбил съёмную квартиру

Соликамске перед судом предстанет 32-летний уроженец Коми , который обвиняется в том, что обокрал съёмную квартиру. Из неё он вынес буквально всё — от мебели до ванны и батарей.

«Мужчина снимал четырехкомнатную квартиру, одна из комнат которой была закрыта на ключ, и права пользования ей у него не было. Спустя некоторое время злоумышленник вывез из арендованного жилья практически всё имущество, которое там находилось, в том числе из запертой комнаты. Он похитил мебель, бытовую технику, посуду, газовую плиту, чугунную ванну, батареи, межкомнатные двери и пластиковые окна. Завладев имуществом, мужчина выехал из квартиры», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю

Хозяйка квартиры, которая сейчас не проживает в Соликамске, узнала о случившемся от соседей. Они обратили внимание на то, что квартира осталась без окон и сообщили женщине. После её обращения сотрудники полиции задержали мужчину около одного из городских ломбардов, где он пытался сбыть часть похищенного.

В ходе следствия обвиняемый возместил хозяйке часть ущерба, который превысил 180 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело о краже передали в суд.