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В Соликамске осудят жителя Коми, который разграбил съёмную квартиру
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В Соликамске осудят жителя Коми, который разграбил съёмную квартиру 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске перед судом предстанет 32-летний уроженец Коми, который обвиняется в том, что обокрал съёмную квартиру. Из неё он вынес буквально всё — от мебели до ванны и батарей.
«Мужчина снимал четырехкомнатную квартиру, одна из комнат которой была закрыта на ключ, и права пользования ей у него не было. Спустя некоторое время злоумышленник вывез из арендованного жилья практически всё имущество, которое там находилось, в том числе из запертой комнаты. Он похитил мебель, бытовую технику, посуду, газовую плиту, чугунную ванну, батареи, межкомнатные двери и пластиковые окна. Завладев имуществом, мужчина выехал из квартиры», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Хозяйка квартиры, которая сейчас не проживает в Соликамске, узнала о случившемся от соседей. Они обратили внимание на то, что квартира осталась без окон и сообщили женщине. После её обращения сотрудники полиции задержали мужчину около одного из городских ломбардов, где он пытался сбыть часть похищенного.
В ходе следствия обвиняемый возместил хозяйке часть ущерба, который превысил 180 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело о краже передали в суд.
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