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В Соликамске мужчина украл из арендованной квартиры мебель, двери и окна
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В Соликамске мужчина украл из арендованной квартиры мебель, двери и окна 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего уроженца Республики Коми. Он обвиняется в краже. Следствием установлено, что мужчина снимал у потерпевшей четырехкомнатную квартиру.
Одна из комнат была закрыта на ключ, и права пользования данным помещением у него не было. Спустя некоторое время злоумышленник вывез из арендованного жилья практически все имущество, которое там находилось, в том числе из запертой комнаты. Предметами хищения стали мебель, посуда, бытовая техника, газовая плита, чугунная ванна, межкомнатные двери, батареи и пластиковые окна. Завладев имуществом, мужчина выехал из квартиры. Ущерб составил более 180 тысяч рублей. Хозяйка квартиры, не проживающая в настоящее время в Соликамске, о совершенном преступлении узнала от соседей, которые проходили мимо дома и заметили отсутствие пластиковых окон в жилище, о чем сразу же сообщили женщине. Сотрудники полиции задержали злоумышленника вблизи одного из ломбардов при попытке сбыть похищенное имущество. В ходе следствия мужчина частично возместил потерпевшей причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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