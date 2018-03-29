Житель Крымска убил брата арматурой в шею

Следственный отдел по Крымскому району СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, которому инкриминируют убийство старшего брата.

В ходе расследования было установлено, что браться проживали в одном доме по улице Красной города Крымска. 16 января 2018 года в послеобеденное время они стали распивать спиртные напитки на улице. Вскоре посиделки переросли в конфликт, и один из братьев стал осыпать оскорблениями другого. У обвиняемого как раз в руках находилась металлическая арматура, которую он собирался использовать для ремонта дома. Состояние алкогольного опьянения подтолкнуло его к тому, что он ударил родственника два раза железным прутом в область шеи, нанеся сквозное колотое ранение. Старший брат умер на месте из-за обильной кровопотери и геморрагического шока.

На период следственных мероприятий обвиняемого заключили под стражу. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Теперь меру наказания будет определять суд.