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Житель Крымска убил брата арматурой в шею
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Житель Крымска убил брата арматурой в шею 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Житель Крымска предстанет перед судом, ему вменяется обвинение в убийстве 57-летнего брата, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Следственный отдел по Крымскому району СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, которому инкриминируют убийство старшего брата.
В ходе расследования было установлено, что браться проживали в одном доме по улице Красной города Крымска. 16 января 2018 года в послеобеденное время они стали распивать спиртные напитки на улице. Вскоре посиделки переросли в конфликт, и один из братьев стал осыпать оскорблениями другого. У обвиняемого как раз в руках находилась металлическая арматура, которую он собирался использовать для ремонта дома. Состояние алкогольного опьянения подтолкнуло его к тому, что он ударил родственника два раза железным прутом в область шеи, нанеся сквозное колотое ранение. Старший брат умер на месте из-за обильной кровопотери и геморрагического шока.
На период следственных мероприятий обвиняемого заключили под стражу. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Теперь меру наказания будет определять суд.
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