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Сотрудников НИИСХ «Немчиновка» подозревают в мошенничестве после сноса зданий на территории института
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Сотрудников НИИСХ «Немчиновка» подозревают в мошенничестве после сноса зданий на территории института 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция расследует дело о мошеннических действиях сотрудников Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка» и работников Россельхозакадемии РФ, подозреваемых в махинациях с федеральным имуществом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, сотрудники института и академии злоупотребили своим служебным положением и, действуя в интересах ООО «Интерсклад», в неустановленное время заключили с этой организацией договор аренды закрепленного за НИИ федерального имущества — земельного участка в поселении Десеновское, выделенного под строительство склада минеральных удобрений для нужд «Немчиновки».
«В обход российского законодательства соучастники сдали «Интерскладу» участок и позволили фирме использовать его по своему усмотрению. Организация снесла капитальные строения на участке, а именно навес, пункт пересылки для разгрузки грузовиков и весовую, которые являлись объектами федерального недвижимости имущества, а на их месте возвела складской комплекс. Этот комплекс «Интерсклад» сдавал третьим лицам и получал за аренду около 90 млн руб. в год, при этом институт получает денежные средства от сдачи в аренду помещений в сумме около 600 тыс. руб. в месяц», — пояснил источник.
Для того чтобы скрыть незаконный снос строений на своем участке и возведение складов, «Немчиновка» не разместила соответствующие изменения в реестре Росимущества. Из-за действий злоумышленников — сноса капитальных строений и недополученной выгоды от сдачи в аренду вновь возведенных помещений — НИИСХ «Немчиновка» был причинен ущерб в особо крупном размере. По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве, ведется следствие.
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