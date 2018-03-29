Сотрудников НИИСХ «Немчиновка» подозревают в мошенничестве после сноса зданий на территории института

Столичная полиция расследует дело о мошеннических действиях сотрудников Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка» и работников Россельхозакадемии РФ , подозреваемых в махинациях с федеральным имуществом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, сотрудники института и академии злоупотребили своим служебным положением и, действуя в интересах ООО «Интерсклад», в неустановленное время заключили с этой организацией договор аренды закрепленного за НИИ федерального имущества — земельного участка в поселении Десеновское, выделенного под строительство склада минеральных удобрений для нужд «Немчиновки».

«В обход российского законодательства соучастники сдали «Интерскладу» участок и позволили фирме использовать его по своему усмотрению. Организация снесла капитальные строения на участке, а именно навес, пункт пересылки для разгрузки грузовиков и весовую, которые являлись объектами федерального недвижимости имущества, а на их месте возвела складской комплекс. Этот комплекс «Интерсклад» сдавал третьим лицам и получал за аренду около 90 млн руб. в год, при этом институт получает денежные средства от сдачи в аренду помещений в сумме около 600 тыс. руб. в месяц», — пояснил источник.