СК возбудил дело по факту беременности учащейся воронежского техникума 

Прокурорская проверка в лискинском техникуме привела к неожиданным результатам — проверяющие обнаружили, что его 16-летняя учащаяся пропускала занятия из-за беременности.
Девушка посещала местную женскую консультацию, а потом уехала на лечение в Воронежскую область. Выяснилось, что отец ребенка — совершеннолетний. А значит, имело место уголовное преступление — половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет. Возбуждено уголовное дело.
«Помимо этого, в техникуме прокуратура выявила нарушения, выразившиеся в отсутствии надлежащей индивидуально-профилактической работы с учащимися, совершившими правонарушения и преступления, не принятии мер к выявлению подростков, склонных к совершению антиобщественных действий, а также находящихся в социально опасном положении. По результатам проверки директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе СК по региону.