СК возбудил дело по факту беременности учащейся воронежского техникума

Прокурорская проверка в лискинском техникуме привела к неожиданным результатам — проверяющие обнаружили, что его 16-летняя учащаяся пропускала занятия из-за беременности.

Девушка посещала местную женскую консультацию, а потом уехала на лечение в Воронежскую область . Выяснилось, что отец ребенка — совершеннолетний. А значит, имело место уголовное преступление — половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет. Возбуждено уголовное дело.