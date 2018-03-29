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В Дубовке поймали получившего от почтальона в глаз грабителя
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В Дубовке поймали получившего от почтальона в глаз грабителя 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дубовском районе Волгоградской области полицейские задержали мужчину, который 21 марта этого года напал на женщину-почтальона и хотел отобрать у нее сумку с пенсиями для стариков.
Задержать несостоявшегося грабителя полицейским Дубовского района удалось спустя неделю после нападения на почтальона. V1.ru уже писал о том, как неизвестный в середине дня напал на женщину и хотел отобрать у нее сумку с деньгами. При этом нападавший ударил почтальона по голове предметом, похожим на биту. Полицейские сегодня уточнили, что это была дубинка. Оружие грабитель смастерил заранее.
— 21 марта 41-летняя почтальон разносила пенсии. Выходя со двора одного из домов, она неожиданно подверглась нападению со стороны незнакомого мужчины, лицо которого скрывала шапка с прорезями для глаз. Нападавший потребовал отдать имеющиеся денежные средства и нанес женщине несколько ударов по голове деревянной дубинкой, — рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Почтальон не растерялась, бросившись на разбойника, сорвала с него шапку и нанесла удар рукой в область лица. Не ожидавший такого отпора мужчина, бросив палку, убежал.
Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый 59-летний местный житель. К совершению разбойного нападения он готовился заранее. Дубинку он выточил из дерева, маску сделал из шапки, прорезав в ней глаза.
Почтальон, которая проходила лечение в больнице с травмами головы, опознала грабителя. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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