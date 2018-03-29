Нижегородская прокуратура нашла более 3 тысяч преступлений, «незамеченных» полицией

фото из социальных сетейНижегородская прокуратура нашла более 3 тысяч преступлений, «незамеченных» полициейПо 3572 заявлениям граждан полиция вынесла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 2017 году, которые прокуратура сочла незаконными и отменила.

По словам начальника Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Нижегородской области Олега Купцова, основное количество выявленных «укрытых» преступлений — мошенничества: хищение денег с банковских карт нижегородцев. «В ряде случаев сообщения о преступлениях необоснованно перенаправлялись в другие регионы, — сообщил Олег Купцов. — Эта практика была пресечена». Кроме того, начальник управления областной прокуратуры высказал мнение, что в нижегородской полиции не хватает специалистов в области киберпреступности — хищение денег с банковских карт происходит, как правило, с использованием компьютерных технологий.