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Нижегородская прокуратура нашла более 3 тысяч преступлений, «незамеченных» полицией
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Нижегородская прокуратура нашла более 3 тысяч преступлений, «незамеченных» полицией 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из социальных сетейНижегородская прокуратура нашла более 3 тысяч преступлений, «незамеченных» полициейПо 3572 заявлениям граждан полиция вынесла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в 2017 году, которые прокуратура сочла незаконными и отменила.
По словам начальника Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Нижегородской области Олега Купцова, основное количество выявленных «укрытых» преступлений — мошенничества: хищение денег с банковских карт нижегородцев. «В ряде случаев сообщения о преступлениях необоснованно перенаправлялись в другие регионы, — сообщил Олег Купцов. — Эта практика была пресечена». Кроме того, начальник управления областной прокуратуры высказал мнение, что в нижегородской полиции не хватает специалистов в области киберпреступности — хищение денег с банковских карт происходит, как правило, с использованием компьютерных технологий.
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